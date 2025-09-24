2023年からフランスのスタッド・ランスでプレーしてきた日本代表FW中村敬斗。昨シーズンはフランス1部リーグで11ゴールと活躍を見せたが、チームが2部リーグに降格したことで難しい状況に陥った。体調不良を理由に今夏の日本ツアーを欠場。移籍を志願するも残留を狙うクラブと対立状態に陥り、練習にも参加しない状況が続いていた。その後、移籍市場がクローズになるとようやくチームに復帰。20日のサンテティエンヌ戦でプレーに戻