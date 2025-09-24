国連総会が開かれているアメリカ・ニューヨークで「G7」、日本を含む主要7か国の「分断」が浮き彫りとなっています。◇イスラエル軍によるガザ市への攻撃が激化する中、イギリスとカナダ、フランスが、G7としては初めてパレスチナを「国家として承認」すると相次いで発表しました。一方、ドイツ、イタリア、そして日本は国家承認を「見送り」。アメリカ・トランプ大統領は「明確に反対」しています。小栗泉・日本テレビ特別