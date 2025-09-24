俳優・駒木根葵汰（２５）がこのほど、都内で１０月１日スタートのテレ東系主演ドラマ「２５時、赤坂でＳｅａｓｏｎ２」（水曜・深夜１時）の会見にＷ主演の新原泰佑（２４）らと出席した。芸能界を舞台にした俳優同士が恋に落ちるＢＬドラマで、シーズン１での人気俳優から“超”がつく人気俳優へと知名度が上昇した羽山麻水を演じる駒木根は「素直にうれしい。シーズン２になることは簡単なことではないですし、見てくださ