第１０２回箱根駅伝予選会は１０月１８日、東京・立川市などで行われる。各校１２人以下がハーフマラソンを一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで１０枠の出場権を争う。東洋大時代に４年連続で予選会を走り、突破も落選も経験した本紙箱根駅伝担当の竹内達朗記者（５５）が、過酷な戦いを「占う」。今回、暑熱対策のため、スタート時間が前回までの午前９時３５分から午前８時３０分に変更される。少しは暑さを回避される