突然ですが、「百均」が何の略か知っていますか？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「百円均一」でした！「百均＝百円均一」のこと。今ではダイソーやセリアなど、全国どこでも見かけます。日本で最初の百円ショップは1970年代に登場。今では300円や500円などの均一価格も増えていますが、総称として「百均」と呼ばれることが多いですね！