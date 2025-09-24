好調なスタートフジテレビの関係者は、さぞや胸を撫でおろしているだろう。歌手で俳優の福山雅治（56）の主演映画「ブラック・ショーマン」が今月12日に公開された。同日から14日までの「国内映画ランキング」（興行通信社調べ）によると、初日から3日間で動員39万6000人、興収5億5600万円を記録、また、15日までの4日間では動員53万5500人、興収7億4380万円突破と、なかなか好調なスタートを切った。【写真を見る】これが正真