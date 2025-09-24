第1回【「最高時速320キロ」の新幹線で「荷物を運ぶ」サービスに熱視線が注がれる理由“圧倒的なスピード感”“渋滞に巻き込まれない”だけではないメリットとは】からの続き──。貨物列車ではなく、新幹線が荷物を輸送するサービスが人気だ。流通の最前線で何が起きているのか、JR各社に取材を依頼した。JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR九州、以上5社の回答全文は以下の通りだ。（全2回の第2回）＊＊＊【写真を