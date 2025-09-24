国連総会と並行して安全保障理事会は、紛争が続くガザ情勢を協議する会合を開きました。パレスチナマンスール国連大使「国家承認は恐ろしい戦争を終わらせ、平和へ向かうために不可欠です」国連安保理は23日、ガザ情勢を協議する会合を開き、パレスチナの代表は改めて「パレスチナが国家として認められることが解決につながる」と訴えました。一方、新たに着任したアメリカのウォルツ国連大使は「一方的な承認は現地の実情を変え