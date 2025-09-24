先発の松本晴が初回から飛ばした。最速152キロの直球で押し、4回を3安打1失点。2四球でピンチを招いた三回に太田に先制打を許したが、最少失点でしのいだ。8月下旬から先発で不本意な投球が続いて救援へ配置転換され、18日の日本ハム戦は2番手で好投。6敗目を喫したものの、9連戦のブルペンデーで力投した左腕は「前回登板に続き、自分の投球を貫けた」と振り返った。