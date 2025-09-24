ストーカーの被害者が再三発したSOSをないがしろにし、救えたはずの命を守れなかった責任はあまりに重い。神奈川県警は解体的出直しが必要だ。悲劇は各地で繰り返されてきた。神奈川県警に限らず、ストーカー対応を重視してこなかった警察官の意識改革こそ急がなければならない。川崎市の20歳の女性が元交際相手の男から殺害された事件の対応を巡り、神奈川県警は検証結果を公表した。危害が加えられる危険性・切迫性を過