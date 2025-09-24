子どもたちの悩みや不安を匿名で聞く活動をするNPO法人「チャイルドラインながさき」が27日から、電話を受けるボランティアの養成講座を開講する。12月まで計13回を予定し、臨床心理士や長崎大の教育学部准教授などが講師を務める。チャイルドラインは全国40都道府県の計70団体が実施。九州では佐賀県を除く6県で活動している。県内では長崎、佐世保両市で活動。昨年度は計310件の電話を受けたという。長崎市を拠点にする「