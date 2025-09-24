第36回西日本新聞社旗争奪ソフトボール大会（浜玉町ソフトボール協会、西日本新聞社主催）が21日、佐賀県唐津市浜玉町渕上のひれふりの里グラウンドであった。決勝は、J・S・Dが11−4でLUANAを下し、8年ぶり3度目の優勝を決めた。大会には地域や職場のメンバーでつくる6チームが出場。J・S・Dは地元で働く20代を中心としたチームで、決勝では女性の古館美咲さん（25）が投手を務めて完投した。木村守監督（50）は「ユニホーム