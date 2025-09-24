「秋の全国交通安全運動」（21〜30日）を前に、佐賀県伊万里市大川町で19日、ドライバーに地元特産の「伊万里梨」を配って「事故ナシ、飲酒運転ナシ」を呼びかける「大川町秋の交通安全キャンペーン」が行われた。大川町交通安全協会などの主催で約20人が参加。交通量が多い県道相知山内線沿いに立ち、ナシと共に「やめよう！佐賀のよかろうもん運転」と書かれたチラシや反射材が入った計50セットの袋を手渡し、啓発活動に取り