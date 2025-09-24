ドル円、１４７円台での推移続くパウエル講演でややドル安の反応も＝ＮＹ為替概況 きょうの為替市場、全体的に方向感のない展開の中、ドル円は１４７円台での取引が続いた。本日はパウエル議長の講演があり、先日のＦＯＭＣとほぼ同様の内容だったものの、やや後半にドル安の反応が見られていた。 先週の中央銀行ウィークを経て、市場は手掛かり材料に乏しい展開となっている。そのような中で市場は、ＦＲＢ幹部