◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）秋Ｇ１開幕戦の第５９回スプリンターズＳ（２８日、中山）で、Ｇ１・１０度目の出走となるナムラクレアが悲願のビッグタイトルを狙う。春秋スプリントＧ１であと一歩が遠い６歳牝馬に陣営は今度こその期待を込める。積年の悔しさを今度こそ晴らす。６歳牝馬ナムラクレアは今回が通算１０度目のＧ１出走となる。重賞５勝を挙げ、Ｇ１で２、３着