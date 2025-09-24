テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが２４日までに自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを公開した。インスタグラムで「先週は夏休みをいただいておりました今日から仕事復帰！スーパーＪチャンネルご覧いただきありがとうございましたまた明日からもよろしくお願いいたします」とつづり、ノースリーブの黒のロングワンピースを身にまとったコーデを披露した。この投稿には「綺麗すぎます大好きです」「めちゃ好き