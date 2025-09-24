佐藤健がプロデュースかつ主演、天才音楽家を演じた「グラスハート」。やっと一気見。音楽ドラマとしての迫力や役者の本気汁が溢れる点、演奏シーンのカッコよさとクオリティーの高さ、適材適所の配役にうなって一気見。Netflixならではの無理めな展開に爆笑する一方、雨粒の美しい映像に心が洗われたりもしてね。「健、病の匂いがする」とか「この人は寝返る」とか「この人はかんしゃく起こしてモノ壊して、地団駄踏むな」とか