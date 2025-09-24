アメリカのトランプ大統領は、2期目で初めてとなる国連での演説を行い、「国連はやるべきことをしていない」と強く批判しました。記者「会場にトランプ大統領が入ってきました。2期目就任後、初めてとなる演説に臨みます」トランプ大統領「和平の仲介などを国連ではなく私がやらねばならなかったのは残念だ。悲しいことに、どのケースでも国連は支援すら試みなかった」トランプ大統領は23日、自らが大統領就任から8か月の間でイン