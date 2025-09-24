東京2025世界陸上は、9日間にわたる熱戦が幕を閉じた。応援サポーターを務めたグローバルグループ、&TEAMのＫさんに大会を終えて、激動の世界陸上を振り返ってもらった。Kさんは大会スペシャルアンバサダーの織田裕二さん、TBS世界陸上アンバサダー・今田美桜さんとともに国立競技場の熱気を連日伝えた。陸上経験者ならではの目線や知識で、選手インタビューなどを通してアスリートと競技の魅力を全国に届けた。【写真を見る】