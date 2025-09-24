2025年も残り100日だ。しかし9月になっても東京で35度を超える日が続出するなど、日本の四季を変えてしまいそうな酷暑が続いた。激しい気候変動は社会のこれまでの仕組みを変えてしまう。下期が見えてきた今こそ、これからの社会変化を予測し、何を今すべきなのか考えたい。（プリンシプル・コンサルティング・グループ株式会社 代表取締役秋山 進、構成／ライター奥田由意）酷暑を機に考えるリスクマネジメント今年の夏も暑