2025年９月23日、FC東京がアビスパ福岡に１−０と勝利し、今季リーグ初の３連勝。13位に浮上し、一時期のスランプ状態から完全に抜け出した印象もある。ただ、気になるのは俵積田晃太（21歳）のパフォーマンスだ。E-１選手権後のリーグ出場６試合でノーゴールと元気がない。福岡戦も数回素晴らしいドリブルを見せたが、いずれも得点に結び付かなかった。そんな俵積田の出来を日本代表指揮官はどう捉えているのか。福岡戦後の囲