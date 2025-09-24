現地時間９月23日に開催されたカラバオカップの３回戦で、遠藤航が所属するプレミアリーグ王者のリバプールが、松木玖生がプレーする２部のサウサンプトンとホームで対戦した。遠藤航はボランチで今シーズン初先発、２回戦のノーリッジ戦で圧巻のミドルシュートを決めた松木はベンチスタートとなった。リバプールは１分、新加入のFWイサクにいきなり決定機が訪れるも、相手GKマッカーシーの好セーブに阻まれる。その後はペ