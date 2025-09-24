◇明治安田J1リーグ第31節京都1―1町田（2025年9月23日サンガS）右足に魂を込めた。1点を追う後半48分、京都のPKキッカーはFW原。「絶対に決めなきゃいけないと思ったけど重圧は特になかった。大事な1点だったしうれしかった」。GK谷との駆け引きを制し、今季5得点目を左隅に突き刺した。後半29分にFWラファエル・エリアスがまさかのPK失敗。一方的に攻め込みながら嫌な展開だった。その中で得た2度目のPK。最初はエリア