療養中の日本ハム・八木打撃コーチも本拠地最終戦セレモニーに参加した。9日のソフトバンク戦で折れたバットが頭部に直撃し、入院。17日に退院し、21日にはエスコンを訪れて関係者とあいさつを交わしていた。9日以来の公の場でのユニホーム姿で、新庄監督やナインとともにグラウンドを一周してファンの声援に応えた。