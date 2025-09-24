◇パ・リーグ日本ハム0―7楽天（2025年9月23日エスコンF）日本ハムの宮西がプロ野球4人目の通算900試合登板を達成した。0―3の5回1死一、二塁から3番手で登板。宗山に四球を与えて1死満塁とし、続く代打・フランコに左犠飛で追加点を許したところで降板した。ベンチ前で新庄監督から記念ボードを手渡され、感慨を込めた。「歴代でも3人しかいないというのは、凄いことだなと自分でも思う。ここ数試合は完璧な内容ではな