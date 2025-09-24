俳優の駒木根葵汰（25）と新原泰佑（24）がこのほど、ダブル主演するテレビ東京ドラマ「25時、赤坂でSeason2」（10月1日スタート、水曜深夜1・00）の放送開始を前に都内で会見した。俳優の男性同士の甘く切ない恋を描く。現場では筋トレが話題の中心になったという。駒木根は「ずっと楽屋が糖質、脂質の話で1作目より居づらかった。コンビニで買った物を堂々と食べることができない」と苦笑いしながら語った。