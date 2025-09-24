◇明治安田J1リーグ第31節G大阪3―1横浜M（2025年9月23日パナスタ）G大阪は3発逆転で今季初の4連勝だ。後半15分に先制を許したが、途中出場で守備的MFに入ったMF満田が5分で流れを変えた。同20分、ペナルティーエリアに入っていた半田とワンツーでつないだボールを右足でシュート。移籍後初ゴールの同点弾でチームは息を吹き返した。「1点取れたことでもっと自信を持ってプレーできると思うし、残り試合は少ないですが、