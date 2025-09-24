◇阪神大学野球秋季リーグ第3節大産大4―1大体大（2025年9月21日ほっともっと神戸）秋季リーグ戦第3節は20、21の両日、ほっともっと神戸で計6試合が行われた。今春優勝の大産大は2回戦の5回、プロ注目捕手で4番の小出望那（もなく＝4年）が今秋初の本塁打を放つなど攻守でけん引し、大体大に1勝1敗とした。天理大は大阪電通大に連勝し、勝利ポイント18で単独首位とした。＜大産大・2回戦＞プロ注目捕手で4番の小出望那が