元フジテレビアナウンサーの「カトパン」こと加藤綾子が、9月22日、Instagramを更新。《西村くんと嬉しい！2008年入社組学生時代一緒に試験を受けた仲です感慨深い》と綴り、お笑いコンビ「コットン」西村真二とのツーショット写真をアップした。加藤がMCをつとめる『ナゼそこ？＋』（テレビ東京系）の9月25日放送回に、コットンがゲスト出演。《ぜひ見て頂けたら嬉しいです》と番組をPRした。加藤は国立音楽大学を