「有力馬次走報」（２３日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆神戸新聞杯２着のショウヘイ（牡３歳、栗東・友道）は予定通り菊花賞（１０月２６日・京都、芝３０００メートル）へ向かう。同５着の僚馬ライトトラック（牡３歳）も同レースへ。◆オールカマー３着のヨーホーレイク（牡７歳、栗東・友道）はジャパンＣ（１１月３０日