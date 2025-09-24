◇パ・リーグ日本ハム0―7楽天（2025年9月23日エスコンF）日本ハムは23日の楽天戦で2試合連続の零敗に終わり、20イニング連続無得点に沈んだ。投打に精彩を欠いた完敗で残り6試合。新庄剛志監督（53）は本拠地最終戦のセレモニーで逆転優勝へ気勢を上げた。優勝マジック5とした首位のソフトバンクもオリックスに2日連続の0―1敗戦で18イニング連続無得点の4連敗。大詰めで2強がそろって金縛り状態に陥り、2・5ゲーム差は変