広島５―０巨人（セ・リーグ＝２３日）――広島が連敗を５で止めた。一回、末包の２点二塁打で先制し、二回に中村奨の２ランで加点した。玉村は要所を抑えて６勝目。巨人は戸郷が精彩を欠いた。クライマックスシリーズに２位で進出するためにも、負けられないマウンドだったことは、巨人の戸郷もよく分かっていたはずだ。それなのに立ち上がりから失点を重ね、五回に代打を送られて降板。「責任を果たせなかった」。ベンチから