「シリウスＳ・Ｇ３」（２７日、阪神）充実一途だ。重賞で好走を続けるタイトニットがタイトル奪取を狙う。祖母は０７年ヴィクトリアＭ覇者コイウタ。血統馬だが、デビューは３歳９月の小倉で、ラストの未勝利戦。１４着に敗れた。その後、笠松へ移籍も、３連勝してＪＲＡに再転入すると今春、素質が一気に開花。今野師は「準オープンを勝った時ぐらいからグッと良くなった。力強さ、迫力がさらに出た。だから迷わず、すぐに