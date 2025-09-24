「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２３日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉２０日の阪神未勝利戦を勝ったエチゴドラゴン（牡、宮本）は放牧へ。「３回使ったので、少し休ませます。二千前後の距離に使いたい」と宮本師。２１日の阪神未勝利戦を制したタガノアバンドーネ（牡、角田）も放牧。「１１月のダート千八あたりに」と角田師。渡辺勢２頭の