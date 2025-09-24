「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）Ｇ１で惜敗が続いているナムラクレアが悲願達成へ挑む。長谷川師は「今回は乗り込み量も多いですし、馬も応えてくれています。順調にきていますし、現状では言うことないくらいまできています」と手応え十分。これまで１２００メートルのＧ１は６戦して２着３回、３着２回とあと一歩。「牝馬にしては心が折れてもおかしくないなかで、一切そういう精神的な衰えはないですね。さす