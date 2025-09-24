「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）キーンランドＣ５着のウインカーネリアンは美浦坂路を１回上がって、２４日の最終追い切りに備えた。鹿戸師は「涼しくなってカイバも食べているし、体調は良くなってきていますね。元気も良い。８歳馬ですが、体は若いですね。１回使って上がってきているような感じがあります」と、体調面の良化に手応えがある様子だ。