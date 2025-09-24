マウスの下顎の欠けた部分に移植されたオルガノイド（京都大iPS細胞研究所提供）人のiPS細胞から下顎の骨を立体的に再現したミニ臓器「オルガノイド」を作製することに成功したと、京都大iPS細胞研究所の本池総太特命助教らのチームが24日までに英科学誌に発表した。チームによるとiPS細胞から立体的な下顎の骨を作製したのは初で、骨の病気の解明や治療法開発が期待される。顎の骨は形成過程が他の骨と異なり特殊で、iPS細胞