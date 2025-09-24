白や黒、茶トラや三毛など、猫の毛柄はなぜここまで個性豊かなのでしょう。それぞれの模様は偶然の産物かもしれませんが、色の発現は遺伝子の複雑な組み合わせで決まるようです。猫の毛柄のヒミツや性格の違いなどについて、猫の生態に詳しい富田園子さんに5回にわたる連載で教えてもらいました。茶トラの8割弱はオス「茶トラは巨大な猫が多い気がする…」。かねてより猫好きの間では噂だったこの説は、本当でした。もともと茶トラ