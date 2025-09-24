元テレビ東京のタレント森香澄（30）が23日までにインスタグラムを更新。メガネ姿を披露した。森は「2wayにしてるけど、前髪復活」とコメントし、メガネを着用したどアップの近影を投稿した。この投稿にフォロワーからは「メガネ、知的な感じがします」「ナチュラルな感じに仕上がっていますね」「メガネしてると更に若く見える可愛い〜」とコメントが寄せられている。