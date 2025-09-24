テレビ東京系連続ドラマ「25時、赤坂でSeason2」（10月1日スタート、水曜深夜1時）記者会見がこのほど都内で行われ、ダブル主演を務める駒木根葵汰（25）、新原泰佑（24）らが意気込みを語った。昨年、人気BL漫画をドラマ化し、大きな反響を受けての続編となった。駒木根は「素直にうれしかったです。しっかりやらないと、という責任感も一緒にあります」とし、「皆さんに胸張って届けられるものを意識して作り上げてきた。手応え