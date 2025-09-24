パ５位の西武は２３日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に０―１と今季１４度目の零封負け。残り１０試合で借金は再び１０に膨れ上がり、今季の勝ち越しもなくなった。また３位・オリックスとのゲーム差も「８」に拡大。最短で２４日にも２０１６年以来、西武になって３度目の３年連続Ｂクラスが確定する。試合は今季初先発の唐川に７回散発３安打に抑え込まれるなど、近年の課題とも言うべき「得点力不足」がまたも露呈する格好