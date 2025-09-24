２位ＤｅＮＡは２３日の阪神戦（横浜）を延長１２回、今季ハマスタ最長４時間２９分の末、２―２で引き分けた。勝てなかったが、２位固めとＣＳファーストステージ本拠地開催権確保に向けて、?半歩?前進である。三浦監督は「引き分けは引き分けですけどね」と勝ち切れなかったことを悔やみながら、「最後までよく粘ったと思う」と選手たちをねぎらった。そうした中、さすがの存在感を示したのが、４番サードでスタメン出場し