男子マラソン再建へ名将の考えは――。陸上の世界選手権（世界陸上）は２１日に閉幕。東京・国立競技場発着で行われた男子マラソンは、近藤亮太（三菱重工）が２時間１０分５３秒で日本勢最高の１１位、小山直城（ホンダ）は２３位、吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）は３４位だった。世界選手権では６大会連続で入賞を逃す形となったが、復権のカギはどこにあるのか。青学大陸上部長距離ブロックの原晋監督（５８）が?