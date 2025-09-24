ＷＷＥの?明日の女帝?アスカが、?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイを襲撃。日本の誇る女子２トップがついに決別した。アスカとイヨはユニット「ダメージＣＴＲＬ」で共闘してきたが、アスカとカイリ・セインのカブキ・ウォリアーズが長期欠場したこともあってユニットは消滅。それでもイヨとカブキ・ウォリアーズは盟友関係を続けてきた。ところが復帰後の女帝はイヨが宿敵リア・リプリーと協力することに憤慨。