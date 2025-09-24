大相撲秋場所１０日目（２３日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が幕内琴勝峰（佐渡ヶ嶽）を下し、１敗をキープ。この日は、昨夏のパリ五輪柔道男子９０キロ級銀メダルの村尾三四郎（２５＝ＪＥＳエレベーター）が生観戦し、幼少期に土俵で戦った横綱に熱いエールを送った。大の里が７月の名古屋場所で初優勝の琴勝峰を力強く突き出して、９勝１敗とした。取組後は「しっかり集中して取れたと思います。また