車いすテニス男子で「生涯ゴールデンスラム」を達成した世界ランキング１位の小田凱人（１９＝東海理化）が２３日、都内で行われた「ＹＯＮＥＸＤＲＥＡＭＮＩＧＨＴｉｎ木下グループジャパンオープンテニス２０２５」プレーヤーズイベントに参加した。小田は６日の全米オープン決勝を制して初優勝。４大大会とパラリンピックで優勝する生涯ゴールデンスラムを達成した。帰国後は２７日開幕のジャパンオープン（東京・