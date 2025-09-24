¤Ä¤¤¤ËÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ÎÁíºÛ¡¢´ÚÄá»Ò¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ï¥¯¥Á¥ã¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê£¸£²¡Ë¤¬¤ªÆì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°À¯¸¢Â¦¤Ë¶âÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ï£²£³Æü¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÂáÊá¾õ¤òÈ¯ÉÕ¡£´Ú¹ñ¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ÏÆ±Æü¡¢´ÚÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊáÁ°¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤Ë´Ø¿´¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µì