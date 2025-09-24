残暑が長引くなか、大人女性が選びたいヘアスタイルは涼しげなボブ。レイヤーの軽い質感や柔らかいカラーを活かしたアレンジによって、こなれ見えを期待できます。流行のファッションアイテムと合わせたときのバランスもよさそうだから、ぜひ気になるスタイルを見つけてみて。 王道ボブの重さをカラーでセーブ 毛先に丸みを持たせた、王道シルエットのボブ。まとまりやすさと可愛い雰囲気が魅力で