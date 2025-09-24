オフ時間に日本を満喫陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で幕を閉じた。女子走り幅跳びに出場したクアネシャ・バークス（米国）は競技以外でも東京観光を満喫。人生で初めて刺身にも挑戦していた。バークスは「人生で初めて魚の刺身に挑戦。それなら日本じゃなきゃね」と回転寿司店を訪問した。マグロの赤身や鉄火巻きなど、定番の品が流れていく中、食べてみるも「悪くなかったけど、生ものは好きになれないわ……」