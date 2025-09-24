ある少年が、“寝室の壁”を食べてしまう症状を抱えている。リー・マーフィーさん（29歳）と夫スティーヴンさん（28歳）との間に生まれた6歳の息子は、常に両親の監視下に置かれているという。スコットランド、ノース・ラナークシャー州カンバーノールドにある、3ベッドルームの2階建ての賃貸住宅に住む一家。息子は寝室の壁、泥、砂などを食べてしまうそうで、今年5月に重度の自閉症と、摂食障害の一種である、食べられない物を欲